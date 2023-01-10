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МОЗ планує запустити пілотний проєкт обміну медданими з клініками Польщі

Українці в Польщі зможуть мати доступ до своєї електронної медкартки. Таку саму можливість матимуть і громадяни Польщі в Україні.

МОЗ планує запустити пілотний проєкт обміну медданими з клініками Польщі
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Міністерство охорони здоров'я України планує запустити пілотний проєкт обміну медичними даними з клініками Польщі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Ми контактуємо з нашими колегами з Польщі, щоб у пілотному режимі запровадити обмін медичними даними між двома країнами", - повідомили у МОЗ із посиланням на заступницю міністра Марію Карчевич.

За її словами, завдяки такому обміну українці, які перебувають у Польщі, зможуть мати доступ до своєї електронної медичної картки. Таку саму можливість матимуть і громадяни Польщі в Україні.

При цьому термінів реалізації проєкту Карчевич не уточнила.

Крім цього, заступниця міністра повідомила, що МОЗ наразі розробляє електронні рішення щодо реабілітації та рішення, які стосуються донорства крові.

Нагадаємо, українські медзаклади вже отримали 1092 термінали Starlink. У МОЗ забезпечують медзаклади альтернативними можливостями через перебої в енергопостачанні.

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