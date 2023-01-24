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ВООЗ передала Україні 26 автомобілів “швидких”

Протягом року планується надати ще більше авто.

ВООЗ передала Україні 26 автомобілів “швидких”
Фото: МОЗ

Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні передало Міністерству охорони здоров’я України 26 автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

6 автомобілів призначено для перевезення пацієнтів, а 20 є реанімобілями, обладнаними кисневими балонами, дефібриляторами, транспортними апаратами ШВЛ та іншим медичним обладнанням, що дозволяє транспортувати тяжкопоранених пацієнтів до закладів охорони здоров’я.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, ВООЗ та її партнери передали Міністерству охорони здоров’я України понад 30 автомобілів швидкої допомоги. 

Протягом року планується надати ще більше “швидких”

Фото: МОЗ

Від початку війни ВООЗ доставила в Україну понад 2 000 тонн медичних засобів, що рятують життя. Серед них: електрогенератори, автомобілі невідкладної допомоги, запаси кисню для медичних закладів, матеріали для надання допомоги у разі травм і проведення невідкладних оперативних втручань, медикаменти для лікування неінфекційних захворювань та та багато іншого.

Нагадаємо, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що лікарні області передали 9 реанімобілів.

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