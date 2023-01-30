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Мінцифри анонсувало цифровізацію роботи військово-лікарських комісій

Строки реалізації планів не повідомляються.

Мінцифри анонсувало цифровізацію роботи військово-лікарських комісій
Фото: EPA/UPG

Мінцифри, Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики та ГО "Правозахисний для військовослужбовців "Принцип" розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Зараз процеси ВЛК зовсім не цифровізовані. Поранені бійці вимушені проводити час у чергах, ходити до різних інституцій, збирати купу паперових документів. І це все для того, щоб підтвердити поранення. Потім комісія дає експертний висновок, що робити військовому після поранення: звільнятись зі служби, переводитись на іншу посаду чи повертатись до частини для продовження служби”, - написав Федоров.

Він пообіцяв, що електронний документообіг скоротить черги. Крім того, автоматизація процесів знизить навантаження на поранених героїв.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі "Трембіта" та підключення до неї. Невдовзі у "Трембіті" фіксуватиметься кожен випадок, коли хтось переглядав особисті дані українців. 

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