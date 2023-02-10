На лікування за кордон відправили 28 українців

Пацієнти з шести областей України пройдуть лікування та реабілітацію за кордоном.

На лікування до клінік чотирьох країн відправили 28 постраждалих українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

“Цього тижня евакуйовано 28 пацієнтів до Австрії, Німеччини, Нідерландів та Норвегії. У групі є пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, а також цивільні особи з онкологічними захворюваннями”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що цього разу на лікування відправились люди з Харківщини, Київщини, Вінниччини, Хмельниччини, Дніпропетровщини та Сумщини.

Крім безпосередньо лікування, у закордонних клініках їм буде забезпечена і подальша реабілітація.

Евакуація постраждалих проходить через систему екстреного реагування Євросоюзу. Для цього в одній із країн ЄС для лікування і реабілітації українців оперативно шукають профільну спеціалізовану клініку. МОЗ подає запит на евакуацію та отримує пропозиції від різних країн-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони, після чого . контактує з клінікою та узгоджує етапи і маршрути безпечного медичного транспортування.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України планує запустити пілотний проєкт обміну медичними даними з клініками Польщі.