З Вугледару вдалось вивезти майже всіх дітей, - Клименко

Останні дві сім'ї вивезли на минулому тижні.

Поліцейський підрозділ “Білі янголи” продовжає вивозити дітей із небезпечних місць.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Останні дві сім'ї вивезли на минулому тижні - вони переховувались у підвалах, одну сім'ю дуже довго розшукували. Залишилась одна дитина – син священика, який відмовляється виїжджати”, - розповів Ігор Клименко про евакуацію дітей з Вугледара.

Також сьогодні цей поліцейський підрозділ вивіз із Бахмуту 7-річну дівчинку. Її матір вмовляли виїхати більше місяця.

Клименко розповів, що зараз діють чотири підрозділи “Білих янголів”.

“Ці люди добровільно пішли в підрозділи, вони мають досвід домедичної допомоги, мають психологічну підготовку. Вони діють у місцях найінтенсивніших обстрілів противника”, - уточнив Клименко.

Нагадаємо, до безпечніших регіонів вже перемістилися більш ніж 80 тис. мешканців прифронтових і нещодавно звільнених територій.