Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець вийде з Європейського інституту омбудсмана після незаконного вивезення з Австрії до РФ двох українських дітей.

Про це Дмитро Лубінець поінформував у Телеграмі.

"Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, "правозахисник Європейського інституту Омбудсмана (ЄІО)" вивіз на територію РФ. За інформацією ЗМІ, це зробив доктор Йозеф Зігеле, генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмана Тіролю", - каже Лубінець.

Він також зазначив, що влада Австрії розпочала офіційне розслідування щодо дій Зігеле.

"Зазначене є порушенням статей 49, 50 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, які забороняють здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території та покладають на окупаційну державу обов’язок вжити всіх необхідних заходів для полегшення процедури встановлення особи дітей та реєстрації їхніх сімейних зв’язків", - наголосив уповноважений з прав людини.

За його словами, в Європейському інституті Омбудсмана не провели внутрішнього розслідування та не застосували відповідних санкцій до Зігеле, вчинок якого суперечить меті заснування інституту та свідчить про його упередженість. Президент Інституту пан Драган Мілков проігнорував українські запити.

Нагадаємо, що в Україну повернули 128 дітей, яких окупанти примусово вивезли до Росії.