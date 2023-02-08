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Під час ворожого обстрілу Херсона тяжко поранені двоє комунальників

Працівники  комунального підприємства виконували роботу на об’єкті, коли їх “накрило” мінометним обстрілом.

Під час ворожого обстрілу Херсона тяжко поранені двоє комунальників
Фото: Херсонський Водоканал

У Херсоні під час ворожого обстрілу поранені два працівники міськводоканалу, які виконували роботи на одному з об’єктів для забезпечення містян водою. 

Про це повідомляє Укрінформ. 

“На превеликий жаль, два постраждалих наших співробітника комунального підприємства Херсонміськводоканал… Дуже тяжкий стан”, - повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова в ефірі телемарафону.

Вона розповіла, що працівники  комунального підприємства виконували роботу на об’єкті, коли їх “накрило” мінометним обстрілом. 

Лугова також зазначила, що за останню добу ворог шість разів обстріляв місто. 

За словами Лугової, починаючи з 20 листопада, місто було обстріляне військовими РФ  1862 рази, 77 людей загинули (в тому числі, одна дитина), серед 215 постраждалих - шестеро дітей.

У місті зруйновані 46 об’єктів інфраструктури, 58 освітніх закладів, постраждало 19 медичних закладів. 

Вона також повідомила, що місто забезпечене водою на 97%, газом – на 100%, з теплом - 84,8%.

Нагадаємо, за останню добу, 7 лютого, окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область з артилерії, мінометів і танків. Поранення отримали двоє цивільних.

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