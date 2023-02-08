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На Харківщині 240 тис. школярів навчаються дистанційно

Університети області корегують навчальні плани відповідно до ситуації.

На Харківщині 240 тис. школярів навчаються дистанційно
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Наразі 240 тис. учнів шкіл Харківської області навчаються дистанційно.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на дистанційному навчанні також перебувають всі виші області, але вони корегують свої навчальні плани відповідно до ситуації. Студенти мають можливість проходити практику в більш безпечних регіонах.

“Ситуація з електропостачанням на Харківщині стабільна. В деяких регіонах області діють графіки погодинних відключень, але ситуація дозволяє нам застосовувати ці графіки мінімально в Харкові та деяких інших населених пунктах області”, – розповів очільник ОВА.

 

Нагадаємо, у вівторок, 7 лютого, окупанти обстрілювали наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. Внаслідок атаки поранення отримала дівчина, загинула літня жінка.

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