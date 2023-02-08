Зеленський відвідає Велику Британію і зустрінеться з Ріші Сунаком

Це перший візит президента України до Британії після 24 лютого 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Великої Британії, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Ріші Сунаком та українськими військовими.

Про це повідомили в Офісі прем’єр-міністра Великої Британії.

Зазначається, що це перший візит Зеленського до Британії після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. З лютого минулого року він здійснив лише одну поїздку з України, коли поїхав до США і зупинився в Польщі на зворотному шляху.

Президент України виступить перед британським парламентом. Зеленський і Сунак обговорять двосторонній підхід до підтримки Великою Британією України, починаючи з негайного надходження військового обладнання, щоб допомогти протистояти весняному наступу Росії, і закінчуючи довготривалою підтримкою.

"У рамках сьогоднішніх переговорів прем’єр-міністр запропонує посилити пропозицію Великої Британії про навчання українських військових, у тому числі поширити її на пілотів винищувачів, щоб Україна могла захищати своє небо в майбутньому", – йдеться у повідомленні.

У рамках цих довгострокових інвестицій Велика Британія співпрацюватиме з Україною та міжнародними союзниками для координації колективної підтримки для задоволення оборонних потреб України.

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами", – заявив Ріші Сунак.

Нагадаємо, Європейський парламент у понеділок, 6 лютого, почав підготовку до можливого прийому Президента України Володимира Зеленського.