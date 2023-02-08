​На півдні ЗСУ знищили сім човнів, якими росіяни готувалися переправляти ДРГ

Українські військові пошкодили на Херсонщині дві установки типу “Град”.

Сьогодні українські військові знищили сім легких човнів окупантів на півдні України.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував для висунення диверсійних груп, аж сім штук", – розповіла Гуменюк.

Також збройні сили пошкодили дві установки типу "Град" в Олешках, з яких загарбники обстрілювали Херсон.

Нагадаємо, за добу 7 лютого російські окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область. Поранення різкого ступеню тяжкості отримало двоє цивільних.