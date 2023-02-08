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​На півдні ЗСУ знищили сім човнів, якими росіяни готувалися переправляти ДРГ

Українські військові пошкодили на Херсонщині дві установки типу “Град”.

​На півдні ЗСУ знищили сім човнів, якими росіяни готувалися переправляти ДРГ
Наталія Гуменюк
Фото: скріншот

Сьогодні українські військові знищили сім легких човнів окупантів на півдні України.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував для висунення диверсійних груп, аж сім штук", – розповіла Гуменюк.

Також збройні сили пошкодили дві установки типу "Град" в Олешках, з яких загарбники обстрілювали Херсон.

 

Нагадаємо, за добу 7 лютого російські окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область. Поранення різкого ступеню тяжкості отримало двоє цивільних.

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