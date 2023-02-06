У Європарламенті готуються до можливого візиту Зеленського

Президент може приїхати до Брюсселя наприкінці цього тижня, якщо дозволить безпекова ситуація.

Європейський парламент у понеділок, 6 лютого, почав підготовку до можливого прийому Президента України Володимира Зеленського, повідомляє The Associated Press.

Цей візит може відбутися за умови, якщо дозволить безпекова ситуація.

Два джерела у парламенті заявили виданню, що такі плани призначені лише для підготовки законодавчого органу ЄС до прийому українського президента у Брюсселі наприкінці цього тижня.

"Коли він приїде, ми будемо готові", - сказав один із співрозмовників, наголосивши, що з міркувань безпеки будь-яке рішення може бути ухвалене в останній момент.

Зеленський уже давно отримав запрошення від ЄС прибути в Брюссель. Це дозволить йому зустрітися з лідерами 27 країн за один день.

Нагадаємо, на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві Президент заявив, що може відвідувати інші держави і має бажання прибути до Брюсселю, але є великі ризики для такої поїздки через реванш РФ.