Косово погодилося на план нормалізації відносин із Сербією

Деталізацію плану розглянуть під час майбутніх переговорів у Брюсселі.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що погоджується на втілення розробленого в Європейському Союзі плану нормалізації відносин із Сербією.

Про це Курті написав у Twitter після зустрічі зі спецпредставником ЄС із питань переговорів Косова й Сербії Мирославом Лайчаком.

"Ми приймаємо пропозицію ЄС щодо нормалізації відносин між Косовом і Сербією і вважаємо її хорошою основою для подальших дискусій і твердим фундаментом для руху вперед", – написав він.

Косовський прем’єр додав, що окремі питання плану, пов’язані з міжнародними гарантіями, механізмами виконання та часовою послідовністю, "будуть розглянуті найближчим часом під час майбутніх переговорів у Брюсселі".

Нагадаємо, що 21 січня президент Сербії Олександр Вучич заявив, що готовий прийняти концепцію угоди про нормалізацію відносин із Косово, запропоновану Францією та Німеччиною.