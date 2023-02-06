Косово погодилося на план нормалізації відносин із Сербією

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що погоджується на втілення розробленого в Європейському Союзі плану нормалізації відносин із Сербією.
Про це Курті написав у Twitter після зустрічі зі спецпредставником ЄС із питань переговорів Косова й Сербії Мирославом Лайчаком.
"Ми приймаємо пропозицію ЄС щодо нормалізації відносин між Косовом і Сербією і вважаємо її хорошою основою для подальших дискусій і твердим фундаментом для руху вперед", – написав він.
Косовський прем’єр додав, що окремі питання плану, пов’язані з міжнародними гарантіями, механізмами виконання та часовою послідовністю, "будуть розглянуті найближчим часом під час майбутніх переговорів у Брюсселі".
Нагадаємо, що 21 січня президент Сербії Олександр Вучич заявив, що готовий прийняти концепцію угоди про нормалізацію відносин із Косово, запропоновану Францією та Німеччиною.