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Споживання електроенергії зросло через зниження температури, дефіцит потужності зберігається, - Укренерго

Водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. 

Споживання електроенергії зросло через зниження температури, дефіцит потужності зберігається, - Укренерго
Фото: EPA/UPG

Споживання електроенергії зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”. 

“Після аварійного ремонту обладнання включено в роботу один блок на одній з електростанцій у центральному регіоні. Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії.  Водночас один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт. Продовжується імпорт електроенергії”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. 

В Одеській області зберігаються мережеві обмеження.

Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де сьогодні планувалось провести виміри фактичного споживання. Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, так як пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів. При цьому обмеження споживання в області наразі не застосовуватимуться.

До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. 

В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення. 

На Одещині  ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних та дронових атак росіян.

Нагадаємо, із 8 лютого в Україні змінять ліміти споживання електроенергії, аби провести режимні виміри. У компанії оприлюднили орієнтовний графік таких вимірів.

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