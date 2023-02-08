Споживання електроенергії зросло через зниження температури, дефіцит потужності зберігається, - Укренерго

Споживання електроенергії зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Після аварійного ремонту обладнання включено в роботу один блок на одній з електростанцій у центральному регіоні. Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії. Водночас один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт. Продовжується імпорт електроенергії”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.

В Одеській області зберігаються мережеві обмеження.

Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де сьогодні планувалось провести виміри фактичного споживання. Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, так як пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів. При цьому обмеження споживання в області наразі не застосовуватимуться.

До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення.

На Одещині ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних та дронових атак росіян.

Нагадаємо, із 8 лютого в Україні змінять ліміти споживання електроенергії, аби провести режимні виміри. У компанії оприлюднили орієнтовний графік таких вимірів.