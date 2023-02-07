На енергооб'єктах в Одесі ремонт закінчать 10 лютого

Це дозволить стабілізувати ситуацію в енергосистемі області.

Ремонти на енергетичних об’єктах в Одесі, які постраждали від аварії 4 лютого, мають завершитися 10 лютого.

Про це повідомив у Телеграм голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Марченко провів розмову з головою правління НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Вони обговорили хід виконання ремонтних робіт на енергетичних об’єктах.

"Кудрицький запевнив, що тримає всі роботи на особистому контролі і зазначив, що вони будуть завершені у п’ятницю, 10 лютого", - написав голова ОВА.

Він зазначив, що це дозволить стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одеської області, поновити електропостачання в Одесі та Одеському районі.

Нагадаємо, що до кінця поточного тижня критичну інфраструктуру Одеси і Одеського району переведуть на генератори.