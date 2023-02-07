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Двох інспекторів Укртрансбезпеки, яких піймали при спробі взяти хабар, відсторонили від роботи

Також зловмисників мають звільнити.

Двох інспекторів Укртрансбезпеки, яких піймали при спробі взяти хабар, відсторонили від роботи
Фото: facebook.com/DSBT.UA

Двох інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті, який затримали при спробі отримання хабара, відсторонили від виконання обов'язків та мають звільнити. 

Про це повідомили в пресслужбі Укртрансбезпеки.

Зловмисників затримали у неробочий час разом із колишнім співробітником ДСБТ при отриманні хабара від перевізника.

"За попередньою інформацією гроші передавалися за обіцянку сприяння у прискоренні проходження черги біля міжнародного пункту пропуску для транспортних засобів перевізника", - повідомили в Укртрансбезпеці.

За інформацією Держслужби, затримані інспектори мали строковий контракт, після його закінчення повинні були пройти переатестацію. Третій затриманий був звільнений із Укртрансбезпеки у грудні 2022 року за прояви неетичної поведінки щодо перевізників. 

У відомстві пообіцяли, що не будуть покривати порушників закону. 

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро піймали "на гарячому" голову та депутата однієї з міських рад Одеської області.

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