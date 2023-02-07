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Понад 90% споживачів Херсона мають доступ до базових комунальних послуг, – ОВА

Ситуація у громадах складніша.

Понад 90% споживачів Херсона мають доступ до базових комунальних послуг, – ОВА
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Понад 90% абонентів Херсона мають доступ до електро-, водо- та газопостачання. У Херсонській області до базових послуг підключені менше 50% споживачів.

Про це повідомив у Медіацентрі Україна перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“Більше 90% абонентів у Херсоні мають зараз доступ до електроенергії, водопостачання, газопостачання. Трохи складніша ситуація з опаленням, але так само більшість абонентів зараз ці послуги мають. У громадах значно гірша ситуація. Там до базових послуг підключені менше 50% населених пунктів сьогодні”, – розповів Соболевський.

За його словами, кожного тижня підключають кілька населених пунктів, проте темп відновлення незадовільний.

 

“Неможливо зараз швидко наростити цей темп, тому що обмежений ресурс наших обласних енергокомпаній. Ми розуміємо, що у них проблеми з ресурсами, щоб працювати в іншому темпі”, – зазначив він.

Нагадаємо, станом на 7 лютого в Україні зростає споживання електроенергії і зберігається її дефіцит. Однак поступово зростає виробництво електроенергії.

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