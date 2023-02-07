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​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами

Ті планували пішки незаконно перетнути кордон із Румунією.

​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники затримали у Чернівецькій області два мікроавтобуси з ухилянтами.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Мерседес» та «Опель»везли 13 жителів Чернівецької та Київської областей віком від 22 до 52 років. Ухилянти планували в горах пішки незаконно перетнути кордон із Румунією.

Усіх правопорушників доставили до прикордонного підрозділу. Їх притягнуть до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Нагадаємо, нещодавно житель Запоріжжя намагався втекти від призову до Словаччини через гори. Молодий чоловік заблукав і викликав поліцію, щоб його врятувала.

В Одесі викрили злочинну групу, яка виготовляла підроблені документи з інвалідності для ухилянтів.

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