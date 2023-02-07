Надана USAID газотурбінна мобільна електростанція започаткує розбудову мереж малої генерації в Україні, – Галущенко

Сьогодні Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт.

Ця допомога дозволить Україні збільшити постачання електроенергії до житлових будинків, лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури, повідомляє сайт Міністерства енергетики України.

З початку повномасштабної війни проти України, а особливо з жовтня 2022 року РФ навмисно цілить по цивільній інфраструктурі, об’єктам тепло-, електро- та газопостачання, намагаючись перетворити зиму на зброю. USAID тісно співпрацює з урядом України з підприємствами енергетичного сектору для забезпечення безперебійної роботи електричних, газових та теплових мереж країни.

“Сьогодні уряд США передає газотурбінну мобільну електростанцію, щоб збільшити генеруючі потужності енергосистеми України та забезпечити об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення світлом і теплом протягом цієї складної зими. USAID продовжить допомагати Україні зменшувати наслідки масованих атак на енергетичну інфраструктуру та забезпечувати енергопостачання для населення та бізнесу України”, – йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначають, що з 24 лютого USAID вже доставило понад 1 500 генераторів у 22 області України, і ще більше допомоги вже у дорозі. Ці генератори забезпечують електро- та теплопостачання шкіл, лікарень, центрів розміщення для внутрішньо переміщених осіб, підприємств централізованого теплопостачання та систем водопостачання за відключень електроенергії у результаті авіаударів РФ.

“Уряд США забезпечує критично важливу підтримку, мета якої – допомогти Україні та українцям пройти зимовий період і здобути перемогу у війні. USAID надало Україні цю мобільну газотурбінну електростанцію для того, щоб сприяти постачанню електрики до осель, лікарень, шкіл і підприємств критичної інфраструктури. У той час, коли Росія і далі спрямовує свої удари на інфраструктурні об'єкти, це обладнання допоможе зміцнити енергобезпеку України”, – зазначила заступниця адміністратора USAID Ізабель Коулман.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, встановлення турбіни стане першим практичним кроком з реалізації стратегії Міністерства енергетики України щодо децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації у нашій країні.

“Наразі ми зможемо забезпечити більш надійну генерацію, особливо для потреб критичної і соціальної інфраструктури, та убезпечити її, враховуючи можливі військові виклики та ризики”, – зазначив міністр.

Станом на сьогодні USAID інвестувало близько 400 млн доларів в інфраструктуру теплопостачання України. Корисність цієї допомоги відчують до 7 млн українців, оскільки вона сприятиме ремонтам та обслуговуванню труб та іншого обладнання, необхідного для теплопостачання осель, лікарень, шкіл і підприємств по всій Україні.

Також уряд США відповів на війну РФ проти України, надавши пряму бюджетну підтримку в розмірі 13 млрд доларів, щоб підтримати надання важливих державних послуг, таких як виплата зарплат працівникам служб швидкого реагування, виконання пенсійних зобов’язань для підтримки вразливих громадян та утримання лікарень.

Нагадаємо, станом на 7 лютого в Україні зростає споживання електроенергії і зберігається її дефіцит. Однак поступово зростає виробництво електроенергії.