Верховна Рада схвалила законопроєкт про корпоратизацію Енергоатома

Верховна Рада 6 лютого ухвалила у другому читанні проєкт Закону про корпоратизацію НАЕК "Енергоатом".
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Закон пропонує визначити процедуру утворення акціонерного товариства "НАЕК «Енергоатом", 100% акцій якого належатимуть державі. Також у документі передбачено порядок формування статутного капіталу й функціонування цього товариства.
У НАЕК пояснили що корпоратизацію включили до Меморандуму як умову для видачі кредиту МВФ. А організація ефективного управління компанією є одним із зобов'язань України за Угодою про асоціацію з Євросоюзом.
Нагадаємо, у першому читанні депутати ухвалили законопроєкт торік у жовтні.
Раніше президент Енергоатому Петро Котін зна зустрічі з посолкою США в Україні Бріджит Брінк обговорили важливість прискорення корпоратизації Енергоатому, ухвалення Закону України "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та його швидку імплементацію.