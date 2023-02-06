Верховна Рада схвалила законопроєкт про корпоратизацію Енергоатома

Корпоратизація НАЕК є умовою для видачі кредиту МВФ.

Верховна Рада 6 лютого ухвалила у другому читанні проєкт Закону про корпоратизацію НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Закон пропонує визначити процедуру утворення акціонерного товариства "НАЕК «Енергоатом", 100% акцій якого належатимуть державі. Також у документі передбачено порядок формування статутного капіталу й функціонування цього товариства.

У НАЕК пояснили що корпоратизацію включили до Меморандуму як умову для видачі кредиту МВФ. А організація ефективного управління компанією є одним із зобов'язань України за Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

Нагадаємо, у першому читанні депутати ухвалили законопроєкт торік у жовтні.

Раніше президент Енергоатому Петро Котін зна зустрічі з посолкою США в Україні Бріджит Брінк обговорили важливість прискорення корпоратизації Енергоатому, ухвалення Закону України "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та його швидку імплементацію.