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Верховна Рада схвалила законопроєкт про корпоратизацію Енергоатома

Корпоратизація НАЕК є умовою для видачі кредиту МВФ. 

Верховна Рада схвалила законопроєкт про корпоратизацію Енергоатома
Фото: нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

Верховна Рада 6 лютого ухвалила у другому читанні проєкт Закону про корпоратизацію НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Закон пропонує визначити процедуру утворення акціонерного товариства "НАЕК «Енергоатом", 100% акцій якого належатимуть державі. Також у документі передбачено порядок формування статутного капіталу й функціонування цього товариства.

У НАЕК пояснили що корпоратизацію включили до Меморандуму як умову для видачі кредиту МВФ. А організація ефективного управління компанією є одним із зобов'язань України за Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

Нагадаємо, у першому читанні депутати ухвалили законопроєкт торік у жовтні.

Раніше президент Енергоатому Петро Котін зна зустрічі з посолкою США в Україні Бріджит Брінк обговорили важливість прискорення корпоратизації Енергоатому, ухвалення Закону України "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та його швидку імплементацію. 

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