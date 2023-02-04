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Укрпошта обміняла українцям мільйон LED-ламп

До кінця лютого лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні.

Укрпошта обміняла українцям мільйон LED-ламп
Фото: http://energomir.net

З наступного тижня обмін ламп розжарювання на LED-лампи буде доступний у відділеннях "Укрпошти" в районних центрах.  

Про це повідомляється на сайті поштового оператора.

"Наступного тижня 6 млн лампочок будуть доступні в містах районного значення. До кінця лютого, завдяки пересувним відділенням Укрпошти, лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні, щоб освітлювати домівку кожного українця. Таким чином, на першому етапі громадяни України вже в найближчі місяць-півтора зможуть обміняти до 20 млн ламп", - йдеться в повідомленні.

Всього за тиждень з початку всеукраїнської програми, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, українці вже обміняли перший мільйон ламп. 

Програма стартувала з обласних центрів та великих міст. Зокрема, кияни за тиждень обміняли понад 162 тис ламп, харків’яни – понад 80 тис, дніпряни – 88 тис, львів’яни – 69 тис.

«Статистика, яку ми бачимо, - це переважно люди, які прийшли до відділень Укрпошти без попередньої реєстрації. Звичайно, за тиждень бажаючих обміняти лампи зголосилося більше: ті, хто зареєструвався в "Дії", тільки з середи почали отримувати підтвердження на обмін, дехто вже встиг прийти у відділення, а дехто отримає лампи на наступному тижні» - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Нагадаємо, що з 16 січня в режимі бета-тестування почала працювати програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. 

У додатку "Дія" з’явилася можливість подати заявку на обмін старих лампочок на нові енергоощадні лампи.

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