У НБУ оцінили вплив дефіциту електроенергії на економіку за двома сценаріями - базовим та песимістичним

Націонаальний банк України розглядає на наступні роки два сценарії впливу дефіциту електроенегії на економіку - базовий та песимістичний.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ.

"Через цілеспрямовані атаки росії на енергетичну інфраструктуру в Україні утворився значний дефіцит е/е. Водночас, зважаючи на масштаби пошкоджень, енергосистема продемонструвала високу гнучкість та адаптивність. А завдяки пристосуванню бізнесу економіка й надалі працює, хоча на менших рівнях потужностей", - зазначили в Нацбанку.

НБУ розглянув два сценарії подальшого розвитку подій з дефіцитом електроенергії. Базовий – передбачає відносно швидке відновлення енергосистеми завдяки ремонтам та оперативним поставкам обладнання. Песимістичний – враховує суттєвіші руйнування енергогенеруючих підприємств або магістральних мереж, тимчасову зупинку окремих блоків АЕС через зниження маневреності системи, суттєві втрати у тепло- та газопостачанні, а також тимчасові тривалі відключення е/е в дефіцитних областях України.

"Дефіцит е/е призводить до зниження обсягів виробництва та скорочення споживчого попиту. За реалізації базового сценарію від'ємний внесок у ВВП у 2023 році оцінено НБУ в 1,9 в. п., а у 2024 році – ще в 0,6 в. п. Натомість, якщо реалізується негативний сценарій, то внесок буде суттєвішим – 3,6 в. п. та 1,5 в. п. відповідно у 2023 та 2024 роках", - йдеться у звіті.

Зазначається також, що дефіцит електроенергії призводить до втрат зовнішньої торгівлі, передусім - через збільшення імпорту нафтопродуктів та енерготоварів. У базовому сценарії втрати у 2023 році оцінено у $2 млрд та ще e $0,5 млрд у 2024 році, в негативному – $4 млрд та $1,2 млрд відповідно.

В НБУ також вважають, що внаслідок зростання виробничих витрат бізнесу проінфляційний вплив енергетичного терору Росії посилиться порівняно з попереднім роком та в ІІ-ІІІ кварталах 2023 року становитиме 3 в. п., а наприкінці року знизиться до 2 в. п. за реалізації як базового, так і песимістичного сценаріїв. У другому сценарії вищий тиск з боку витрат компенсується слабшим сукупним попитом.

Поточний макропрогноз Нацбанка ґрунтується на базовому сценарії.

Нагадаємо, у ДТЕК заявили, що в січні почали імпортувати електроенергію з Європи. Поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати орієнтовно 500 млн кВт-год електроенергії на місяць.

Як зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, імпорт електроенергії з Європи може закрити до 40-50% дефіциту, який зараз є в енергосистемі України.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає, що промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, забезпечать безперервне електропостачання.