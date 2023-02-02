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​Україна потребує розширення імпорту електроенергії з Євросоюзу, – Шмигаль

Також Україна планує започаткувати з ЄС масштабну програму виробництва сонячної енергії домогосподарствами та громадами.

​Україна потребує розширення імпорту електроенергії з Євросоюзу, – Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із президентом Володимиром Зеленським та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відкрили у Києві спільні консультації уряду України та Колегії Європейської Комісії.

Про це повідомляє сайт Кабміну.

За словами прем’єр-міністра Шмигаля, за останній рік Україна досягла прогресу в питанні європейської інтеграції, а також у питанні впровадження пов’язаних із нею реформ.

“Для досягнення наступних євроінтеграційних кроків ми завершуємо виконання 7 рекомендацій Єврокомісії. Готуємося представити результати на Саміті Україна – ЄС та очікуємо на потужний політичний сигнал щодо наближення до початку переговорного процесу про членство”, – відзначив прем’єр-міністр.

 

Він висловив очікування, що навесні цього року Європейська комісія надасть формальну оцінку прогресу виконання Україною семи рекомендацій разом із додатковими пропозиціями, за умови виконання яких Єврокомісія зможе рекомендувати Європейській раді розпочати переговори з Україною наприкінці 2023 року.

“Дякуємо за представлення сьогодні оцінки рівня наближення українського законодавства до acquis ЄС. Зі свого боку плануємо розпочати оцінку імплементації європейських правил, директив і норм в українське законодавство. Буде зроблена оцінка до кожного з 35 розділів. Така оцінка стане основою для розробки Національної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС”, – зауважив Шмигаль.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що Україна сподівається на активізацію співпраці щодо відновлення та трансформації енергетичного сектору. Зокрема, що стосується питань розширення можливостей імпорту електроенергії в Україну до 2 ГВт та підтримки проектів з децентралізації енергосистеми.

“Наприклад, започаткувати масштабну програму виробництва сонячної енергії українськими домогосподарствами та громадами”, – сказав глава Уряду.

Нагадаємо, Європейська комісія запросила Україну до енергетичної платформи Євросоюзу і вирішила надати додаткових 2 400 генераторів.

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