Мінреінтеграції перерахувало іще 3 млн грн звільненим із полону українцям

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у цьому році вже перерахувало три мільйони гривень українцям, звільненим із російського полону.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

По 100 тисяч гривень отримали іще 30 звільнених осіб.

"Факти позбавлення свободи цих осіб внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія при Мінреінтеграції у грудні 2022 року", - додали в МінТОТ.

Нагадаємо, торік у грудні комісія ухвалила рішення виплатити по 100 тисяч гривень 474 звільненим з російського полону та 173 особам, які незаконно утримуються РФ.

Виплати звільненим з російського полону українцям і тим, хто ще перебуває в неволі, відновили з липня 2022 року.