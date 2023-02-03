​НБУ прогнозує збереження безробіття на рівні 26% у 2023 році з ослабленням у 2025-му

Очікується, що у 2024 році рівень безробіття зменшиться до 20%, а у 2025 - до 17,6%.

Ринок праці в Україні цього року гостро відчуватиме наслідки війни, але повільно відновлюватиметься до 2025 року.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку.

Так, упродовж 2023 року безробіття залишатиметься на високому рівні (біля 26%). Надалі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності. Очікується, що у 2024 році рівень безробіття зменшиться до 20%, а у 2025 році – до 17,6%.

"Безробіття залишатиметься вищим за свій природній рівень, ураховуючи, що процес відновлення виробничих потужностей та логістичних шляхів потребуватиме чимало часу", - зазначають в НБУ.

Номінальні доходи домогосподарств підвищуватимуться, зокрема завдяки адаптації реального сектору до роботи в умовах високих ризиків та значним видаткам на оборону й безпеку. Водночас, у реальному вимірі зарплати зростатимуть повільно через значну інфляцію: у 2023 році – на 3,3%, а у наступні два роки – ще на 6,5% та 4,3% відповідно.

Рівень інфляції у 2023 році, як очікують у Нацбанку, сповільниться до 18,7%, а реальний ВВП - зросте лише маржинально – на 0,3%.

"Інфляція знижуватиметься і в наступні роки, а економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, з початку війни вакансій стало втричі менше, але наразі ринок праці поступово оживає. У травні повідомлялося, що найкраща ситуація з кількістю вакансій у Львівській, Дніпропетровській, Харківській областях і місті Києві. Зростає попит на водіїв, будівельників, робітників комунальних підприємств, у переробній сфері та торгівлі.

У вересні минулого року в Україні запрацював Єдиний портал вакансій. План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць.