Енергетична аварія в Одесі: уряд утворив штаб

На позачерговому засіданні уряду очільник Кабміну Денис Шмигаль доручив утворити цілодобовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника «Укренерго», представників Мінінфраструктури, який займатиметься подоланням наслідків масштабної енергоаварії в Одесі.

Про це Шмигаль написав у Телеграм.

"Сьогодні на Одещині сталася технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій, неодноразово пошкодженій внаслідок російських атак. В Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення. Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення — зокрема критичної інфраструктури — неможливо", - написав він.

За його словами, зараз необхідно заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання.

"Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій", - додав очільник уряду.

Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник «Укренерго».

Нагадаємо, зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.

Масштабна аварія на підстанції, яка заживлює Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян.