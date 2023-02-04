Записатися до штурмових бригад МВС можна у ЦНАПі

Основну частину штурмових бригад Національної гвардії створюють на базі підрозділів з бойовим досвідом.

Про це речник Нацгвардії Руслан Музичук розповів в ефірі телемарафону.

«Щоби зробити українську оборону ще ефективнішою, і досягнути мети – повернути наші території – держава має підтримувати стійкий оборонний компонент. Саме на це спрямовано формування штурмових бригад. Зокрема, у складі Національної гвардії України створюють 6 таких підрозділів. Основна частина з них формуватиметься на базі частин з бойовим досвідом, де служать воїни, які пройшли багато успішних операцій. По всій державі у центрах надання адмінпослуг громадяни вже можуть обрати штурмовий підрозділ, в якому вони хотіли би проходити службу», - розповів Музичук.

Нагадаємо, що МВС формує штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці. Ці підрозділи націлені саме посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.