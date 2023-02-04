У Маріуполі окупанти заборонили протестантські громади

Російські загарбники заборонили у Маріуполі усі протестантські та неправославні церкви міста.

Про це повідомив у Телеграм радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Всі протестантські та неправославні церкви тепер під забороною в Маріуполі. Розпочато процес вилучення власності та примусу до завершення діяльності. Кожний крок - крок до повернення в радянський Жданов. Контроль, заборони, дефіцит, партійна еліта та життя на рівні бідності всіх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти запроваджують в Маріуполі тотальний контроль і проводять “зачистки”.