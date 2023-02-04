"Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію", - наголосили у відомстві.

Міністерство оборони Великобританії оприлюднило фото з навчань українських військових на танках Challenger 2.

Світлини опублікували у твітер-акаунті міністерства.

"Цього тижня танкісти Збройних Сил України швидко освоїли керування могутнім Challenger 2. Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію", - йдеться в повідомленні.

Фото: Twitter/Ministry of Defence

Фото: Twitter/Ministry of Defence

Нагадаємо, українські танкісти прибули до Великої Британії для військового навчання наприкінці січня.

Як заявив глава британського Міноборони Бен Воллес, постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Великобританія, очікуються до літа.