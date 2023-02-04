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Британське Міноборони показало, як танкісти ЗСУ освоювали Challenger 2

"Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію", - наголосили у відомстві.

Британське Міноборони показало, як танкісти ЗСУ освоювали Challenger 2
Фото: Twitter/Ministry of Defence

Міністерство оборони Великобританії оприлюднило фото з навчань українських військових на танках Challenger 2.

Світлини опублікували у твітер-акаунті міністерства.

"Цього тижня танкісти Збройних Сил України швидко освоїли керування могутнім Challenger 2. Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію", - йдеться в повідомленні.

Фото: Twitter/Ministry of Defence

Фото: Twitter/Ministry of Defence

Нагадаємо, українські танкісти прибули до Великої Британії для військового навчання наприкінці січня.

Як заявив глава британського Міноборони Бен Воллес, постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Великобританія, очікуються до літа.

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