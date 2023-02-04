Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів та співаків

Боярський, Галустян, Басков, Білан, Расторгуєв, Газманов та Буйнов з Аллегровою та Бабкіною також у списку.

Уряд Канади запровадив санкції проти 38 фізичних і 16 юридичних російських осіб. Вони причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

"Війна президента Владіміра Путіна в Україні ґрунтується на брехні та обмані. Російські операції з дезінформації залучили знаменитостей і так звані новинні організації, щоб вони повторювали тези Кремля і намагалися виправдати звірства, які відбуваються на території України", - йдеться в заяві.

Зокрема, під санкції потрапила державна медіакомпанія "Росія сегодня". Вона об'єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новини, ПРАЙМ, ІноЗМІ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Соціальний навігатор і Arctic.ru.

Крім того, санкції запровадили проти пропагандистів United World International і Фонд боротьби з репресіями, котрі пов'язують із засновником і власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

У санкційному списку опинились журналіст "Коммерсанта" Андрій Колесников, колишній ведучий програми "Вєсті в суботу" Сергій Брильов, а також Олександр Хінштейн - депутат Держдуми, голова комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку.

Також у спискунизка акторів та співаків: Міхаіл Боярський, Марат Башаров, Дмітрій Дюжев, Міхаїл Галустян, Максим Аверін, Ніколай Басков, Діма Білан, Ніколай Расторгуєв, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Олександр Буйнов, Ірина Аллегрова, Надєжда Бабкіна, Вікторія Дайнеко. Телеведуча Дана Борисова також потрапила до санкційного списку.

Нагадаємо, генеральний прокурор США Меррік Гарленд заявив, що конфісковані кошти російського олігарха Малофєєва у розмірі 5,4 млн доларів підуть на допомогу Україні.