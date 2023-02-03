Євросоюз і "Велика сімка" встановлюють обмеження цін на цю продукцію.

У неділю, 5 лютого, набуває чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твітері.

"Ми повинні продовжувати позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України. У неділю вступає в силу заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів", - йдеться в її дописі.

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС і G7 встановлюють обмеження цін на ці продукти, "скорочуючи доходи Росії, одночасно забезпечуючи стабільність глобальних енергетичних ринків".

Нагадаємо, обмеження цін на нафту коштує Росії $172 млн на день.

Тим часом у Німеччині заявили, що більше не залежать від російського імпорту енергоносіїв.