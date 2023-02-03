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Український та турецький омбудсмани обговорили деталі звільнення українців із російського полону

Росія попросила час для роботи зі списками українських цивільних громадян, яким понад 70 років, та старших за 65,а також тих, які мають хронічні хвороби.

Український та турецький омбудсмани обговорили деталі звільнення українців із російського полону
Фото: скрін відео

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець обговорив із головним омбудсменом Туреччини Шерефом Малкочем деталі гуманітарних ініціатив щодо звільнення громадян України з російського полону.

Про це він повідомив у Telegram.

"Зі слів Шерефа Малкоча, російська сторона вже працює над списками українських цивільних громадян, яким понад 70 років, та старших за 65, які мають хронічні хвороби. Однак Росія попросила час для роботи з цими списками", - зазначив Лубінець.

Він подякував Туреччині за її незмінну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Турецький омбудсман підсумував, що робота над розв'язанням гуманітарних питань триває.

Нагадаємо, раніше Росія скасувала запланований на 14 січня черговий обмін полоненими.

Останній обмін відбувся 8 січня. Тоді вдалося звільнити ще 50 українських військових.

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