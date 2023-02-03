Сі Цзіньпін наказував військовим Китаю бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року, – директор ЦРУ

Однак Бернс додав, що це не означає, що він вирішив здійснити напад в 2027 чи іншому році.

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що не можна недооцінювати китайські амбіції стосовно Тайваню, попри те, що лідера КНР Сі Цзіньпіна, можливо, протверезили дії росіян в Україні. Бернс сказав, що Сполучені Штати знали "як розвідувальні дані", що Сі наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на самоврядний Тайвань до 2027 року, пише Reuters.

"Це не означає, що він вирішив здійснити вторгнення у 2027 році чи будь-якому іншому році, але це нагадування про серйозність його зосередженості та його амбіцій", – сказав Бернс на заході в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні.

За його словами, оцінка ЦРУ полягає в тому, що він би не став недооцінювати амбіції президента Сі щодо Тайваню. Бернс додав, що китайський лідер, ймовірно, був "здивований і збентежений" і намагався винести уроки з "дуже поганої роботи" російської армія та її системи озброєння в Україні.

Днями генеральний секретар Єнс Столтенберг і премʼєр-міністр Японії спільно висловили занепокоєння через співпрацю Росії та КНР.

Тайвань – це держава з обмеженим міжнародним визнанням, яку КНР вважає своєю "відколотою" частиною. Згідно з міжнародними зобовʼязаннями, Вашингтон в разі нападу на Тайвань повинен забезпечити цю країну зброєю для самозахисту.

Вашингтон і Пекін постійно мають суперечки через тайванське питання. США наполягають, що Китай не має права посягти на Тайвань, а КНР тим часом звинувачує американців у втручанні у "внутрішні справи".

У серпні Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що Китай використовує військові навчання, як підготовку до вторгнення на острів.