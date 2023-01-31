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НАТО і Японія занепокоєні співпрацею Росії з Китаєм

Генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг і премʼєр Японії ухвалили спільну заяву. 

НАТО і Японія занепокоєні співпрацею Росії з Китаєм
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор НАТО Єнс Столтенберг і премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявили, що вторгнення в Україну та нарощення російської співпраці з Китаєм створили найбільш напружене середовище в безпеці з часів Другої світової війни. Заява пролунала під час відвідин Столтенбергом Токіо, пише The Guardian.

"Світ перебуває на історичному зламі в найсуворішому та найскладнішому безпековому середовищі від часів закінчення Другої світової війни", – йдеться у спільній заяві генсека і премʼєр-міністра. 

У документі також звернули увагу на російські ядерні загрози, спільні російські навчання із Китаєм поблизу Японії та розробку ядерної зброї в Північній Кореї. 

До Японії Столтенберг перебував із візитом у Південній Кореї. Він закликав посилити підтримку України, в тому числі розпочавши надання військової допомоги.

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