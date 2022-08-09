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МЗС Тайваню заявило про використання Китаєм військових навчань, як підготовки до вторгнення

Острів почав власні тренування. 

МЗС Тайваню заявило про використання Китаєм військових навчань, як підготовки до вторгнення
Джозеф Ву
Фото: nurs.kz

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що Китай використовує військові навчання, як підготовку до вторгнення на острів. Про це пише Reuters із посиланням на слова міністра.

Міністр закордонних справ Джозеф Ву на пресконференції заявив, що Тайвань не залякати, навіть якщо тренування продовжаться. Він додав, що під час навчань Китай часто порушував неофіційну серединну лінію уздовж Тайванської протоки. 

"Китай використав навчання... як підготовку до вторгнення на Тайвань", – заявив він.

Раніше аналогічну заяву робило міноборони Тайваню. 

Ву закликав світ захистити "мир і стабільність" у Тайванській протоці.

Міністр додав, що Пекін проводить масштабні військові навчання, запуски ракет, здійснює кібератаки та дезінформаційні кампанії й економічний тиск, аби "ослабити громадянський дух".

Навчання мають завершитися в неділю. Командування Східних військ КНР учора заявило, що проведе нові тренування на морі. У вівторок Тайвань почав свої власні навчання – вони були сплановані заздалегідь. Тайванські війська відпрацювали гаубичні стрільби в морі. 

У Пентагоні продовжують дотримуватися думки, що Пекін у найближчі два роки не буде намагатися вторгнутися на Тайвань. 

Напруга в регіоні зросла на тлі протесту Китаю через візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбея. Пекін виступав різко проти цього, однак Пелосі здійснила поїздку, аби, за її словами, засвідчити підтримку демократії Тайваню.

Пекін після вильоту літака американської делегації почав біля Тайваню масштабні військові навчання

Тайвань – це держава з обмеженим міжнародним визнанням, яку КНР вважає своєю "відколотою" частиною. Згідно з міжнародними зобовʼязаннями, Вашингтон в разі нападу на Тайвань повинен забезпечити цю країну зброєю для самозахисту. 

Вашингтон і Пекін постійно мають суперечки через тайванське питання. США наполягають, що Китай не має права посягти на Тайвань, а КНР тим часом звинувачує американців у втручанні у "внутрішні справи". 

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