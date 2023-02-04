​У Німеччині припинила роботу компанія, яка постачала новини для пропагандистського ЗМІ Russia Today DE

Торік у лютому Комісія з ліцензування та нагляду заборонила мовлення RT DE.

У Німеччині припинила роботу компанія RT DE Productions, повідомляє DW.

Вона постачала новинний контент пропагандистським сайту і телеканалу RT DE, який мовив німецькою із Москви.

Канал RT DE почав працювати в Німеччині у грудні 2021-го. На його сайті було вказано, що цілодобове мовлення розпочали за ліцензією на кабельне та супутникове мовлення, видане в Сербії. Однак через тиждень після запуску Європейський оператор супутникового зв'язку на запит німецького медіарегулятора федеральних земель Берлін і Бранденбург зняв канал з мовлення.

Торік у лютому Комісія з ліцензування та нагляду заборонила мовлення RT DE у Німеччині. Вона пояснила, що телеканал не має ліцензії на трансляцію в державі, як це передбачає відповідний закону про модернізацію положення про ЗМІ в Німеччині.

У березні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про заборону мовлення RT Germany, а також RT English, RT UK, RT France, RT Spanish і Sputnik. Причиною назвали поширення Росією через ці канали пропаганди на виправдання війни проти України, що загрожує громадському порядку та безпеці Євросоюзу.

Нагадаємо, уряд Канади запровадив санкції проти 38 фізичних і 16 юридичних російських осіб. Вони причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

Раніше у Латвії заборонили усі російські телеканали.