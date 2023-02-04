Станом на ранок 4 лютого росіяни шість разів обстріляли Херсон, - міськрада

Станом на ранок 4 лютого російські загарбники обстріляли Херсон шість разів.
Про це повідомили в Херсонській міській раді.
Загиблих та постраждалих немає.
Під обстріли потрапили мікрорайон Острів та селище Антонівка.
За інформацією міськради, починаючи від 20 листопада 2022 року у Херсонській громаді зафіксували 1821 "прильот".
"За цей період 77 людей загинуло, 214 - постраждало", - додали в мерії.
Нагадаємо, вночі 3 лютого у Херсоні внаслідок нічних обстрілів спалахнула пожежа в торговому центрі.
Росіяни вдарили по передмістю Херсона вранці 2 лютого, в результаті загинула жінка.