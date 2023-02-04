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Станом на ранок 4 лютого росіяни шість разів обстріляли Херсон, - міськрада

Загиблих та постраждалих немає.

Станом на ранок 4 лютого росіяни шість разів обстріляли Херсон, - міськрада
Фото: Херсонська міська рада

Станом на ранок 4 лютого російські загарбники обстріляли Херсон шість разів.

Про це повідомили в Херсонській міській раді.

Загиблих та постраждалих немає.

Під обстріли потрапили мікрорайон Острів та селище Антонівка.

За інформацією міськради, починаючи від 20 листопада 2022 року у Херсонській громаді зафіксували 1821 "прильот".

"За цей період 77 людей загинуло, 214 - постраждало", - додали в мерії.

Нагадаємо, вночі 3 лютого у Херсоні внаслідок нічних обстрілів спалахнула пожежа в торговому центрі.

Росіяни вдарили по передмістю Херсона вранці 2 лютого, в результаті загинула жінка.

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