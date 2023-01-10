З 16 січня запрацює програма обміну ламп розжарювання на LED-лампи

Спочатку планують замінити до 500 тис. ламп.

З 16 січня в режимі бета-тестування починає працювати програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На першому етапі плануємо замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території України.Кожен зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділенні "Укрпошти", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що перші 15 млн LED-ламп, профінансовані Європейською комісією, надійдуть в Україну в січні.