Із 8 лютого в Україні змінять ліміти споживання електроенергії, аби провести режимні виміри, - Укренерго (графік)

Починаючи з 8 лютого в Україні змінять ліміти споживання електроенергії.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

За інформацією компанії, це необхідно для проведення так званих режимних вимірів. У кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень.

"Завдяки цьому ми зможемо побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання", - пояснили в НЕК.

Отримані результати дозволять Укренерго скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру України орієнтовний графік режимних вимірів буде таким:

8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

10 лютого: Волинська, Київська області;

13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

16 лютого: Дніпропетровська область;

17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

20 лютого: Львівська, Одеська.

Фото: Укренерго

Якщо будуть російські атаки, проведення режимних вимірів перенесуть до стабілізації ситуації.

Нагадаємо, станом 7 лютого в Україні зросло споживання електроенергії і зберігається її дефіцит. Також поступово зростає виробництво електроенергії - з ремонту вивели блок однієї з ТЕС і продовжується імпорт електрики.