СБУ оголосила підозру президенту Національної спілки архітекторів України та ще двом її працівникам

Служба безпеки України повідомила про підозру посадовцям Національної спілки архітекторів України. Їх підозрюють у махінаціях із даними в державній електронній системі.

За даними слідчих, зловмисники видавали нові сертифікати атестації архітекторів, хоч не мали на це прав.

Фото: СБУ в Telegram

"Аби схема працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах", – повідомили в пресслужбі СБУ.

Там додали, що представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, він здійснив несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних "новостворених".

"Всі дії нових архітекторів з використанням таких «чорних» сертифікатів можуть бути визнані в судовому порядку незаконними, що потягне за собою інші негативні наслідки для забудовників та простих громадян. Співробітники СБУ викрили і заблокували схему у результаті слідчо-оперативних дій наприкінці минулого року", – додали в повідомленні.

Фото: СБУ в Telegram

Фото: СБУ в Telegram

Фото: СБУ в Telegram

Фото: СБУ в Telegram

Під час обшуків за місцями проживання і роботи підозрюваних правоохоронці виявили електронний ключ доступу до Системи, комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій, що в подальшому було підтверджено відповідною судовою комп’ютерно-технічною експертизою.

"На підставі зібраних доказів підозру оголошено керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", – заявили в СБУ.

У спілці повʼязують обшуки і розслідування проти неї з активною критикою законопроєкту 5655, який стосується змін до містобудування.

"Мета – знищення НСАУ, щоб не стояли на шляху містогвалтівної реформи якісь непотрібні нікому архітектори та урбаністи", – заявила в фейсбук заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Ганна Кирій.

Докладно про скандальний закон читайте в матеріалі на LB.ua.

У січні цього року в СБУ повідомили про запобігання зламу електронної системи в галузі будівництва. У Мінцифри повідомили, що кіберфахівці Служби безпеки викрили і зупинили зловмисників, які намагалися легалізувати незаконні забудови шляхом несанкціонованого доступу до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Правоохоронці також встановили, що що зловмисники видавали підроблені сертифікати атестації архітекторів. За даними спецслужби, до організації оборудок причетні високопосадовці Національної спілки архітекторів України та органів державної влади, місцевого самоврядування, а також окремих комерційних структур. Водночас президент спілки Олександр Чижевський заперечив підробку сертифікатів архітекторів, кіберзлам системи і предачу зловмисникам електронного підпису для входу в систему. Він стверджує, що на брифінгу поширли недостовірну інформацію щодо спілки.