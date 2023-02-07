Головне за день. Вівторок, 7 лютого

Наслідки землетрусів у Туреччині та Сирії, ворожі обстріли, призначення нових очільників СБУ, МВС та трьох ОВА. Яким запам’ятається 349-й день повномасштабної війни.

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Сирії і Туреччині перевищила 5000. Пошкоджені дороги заважають роботі рятувальників.

Віцепрезидент Туреччини Фаут Октай повідомив уранці вівторка, що в його країні загинули щонайменше 3419 осіб, понад 20,5 тисяч були поранені.

Кількість підтверджених смертей на сирійському боці кордону зросла до 1602, в результаті чого кількість загиблих в обох країнах досягла 5021. Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих повідомило, що має 11 342 повідомлення про зруйновані будівлі, 5 775 з яких були підтверджені.

Україна разом із іншими державами надає Туреччині гуманітарну допомогу.

Певний час вважалося, що через землетрус у Туреччині загинули двоє громадян України, однак згодом з’ясувалося, що вони, на щастя, живі.

"Відомо також про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування", - повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що дипломати вже розшукали 38 українців, взаємодіють із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 громадян нашої держави, які не виходять на зв'язок.

"МЗС готується відправити українських консулів в місто Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині. Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності", - повідомив Ніколенко.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25 та ворожий БПЛА типу “Орлан”.

Противник завдав 1 ракетного та 16 авіаційних ударів. Здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області.

Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини дозволив промисловості експортувати в Україну 187 танків Leopard 1.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 7 лютого – в новині.

Верховна Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України.

"За відповідну постанову 8425 проголосували 324 депутати… На голосуванні був присутній президент України, керівник ОП, прем’єр-міністр, секретар РНБО, генеральний прокурор. У своєму виступі президент закликав народних депутатів голосувати за Василя Малюка. Відзначив роль у протидії агресії, повернення та звільнення наших героїв", – повідомив LB.ua нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Докладніше – в новині.

Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ Ігоря Клименка, який після трагічної загибелі Дениса Монастирського керував відомством у статусі в.о.

За призначення проголосували 321 народний депутат.

У Верховній Раді відкрили дев’яту сесію, яка триватиме в особливому режимі.

Нардепи затвердили план законотворчої роботи та порядок організації роботи в умовах воєнного стану.

Подробиці – в новині.

Кабінет міністрів підтримав проєкти указів президента України Володимира Зеленського про призначення нових керівників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрацій.

"Уряд підтримав проекти Указів Президента України про призначення нових керівників ОДА: Дніпропетровської області – Сергія Лисака; Запорізької області – Юрія Малашка; Херсонської області – Олександра Прокудіна", - йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Детальніше – в новині.

Історичний період, в якому перебуває Україна, вимагає від влади інтенсифікувати проведення судової реформи. Ключові зміни мають відбутися за два-три роки. Про це в інтерв’ю LB.ua заявив Андрій Смирнов, заступник голови Офісу президента правових питань.

“Ми налаштовані на максимально кардинальні і рішучі кроки. Ми хочемо, щоб у країні запанував правовий порядок. Ми хочемо, щоб у цій країні нарешті була правова визначеність. Ми хочемо, щоб у цій країні був Верховний Суд як суд права. Ми хочемо максимальної адаптації законодавства України до стандартів Євросоюзу. Ми хочемо багато чого”, - заявив Смирнов.

Про те, що зокрема передбачає план реформи – в нашій новині та в ексклюзивному інтерв’ю.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!