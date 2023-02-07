У Верховній Раді відкрили дев’яту сесію, яка триватиме в особливому режимі

Нардепи затвердили план законотворчої роботи та порядок організації роботи в умовах воєнного стану. Рада продовжить роботу у режимі одного пленарного засідання.

Про це LB повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Відкрили дев’яту сесію дев’ятого скликання Парламенту», — сказав він.

Депутати проголосували постанови про порядок денний дев'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та про План законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2023 рік.

А також 306 нардепів проголосували за Постанову про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання під час проведення дев'ятої сесії в умовах дії воєнного стану

Постанова передбачає наступний порядок роботи народних обранців:

1) Верховна Рада України дев’ятого скликання під час проведення дев'ятої сесії працює у режимі одного пленарного засідання, що триває до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, але не пізніше ніж до початку наступної чергової сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

2) Голова Верховної Ради України (Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України, який виконує обов’язки Голови Верховної Ради України) оголошує перерву у триваючому пленарному засіданні Верховної Ради України, визначає час і місце його продовження, а також, за потреби, визначає спосіб голосування народних депутатів України на ньому з питання, що розглядається;

3) засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України дев’ятого скликання скликаються Головою Верховної Ради України (Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України, який виконує обов’язки Голови Верховної Ради України) за потреби, а також на вимогу трьох депутатських фракцій (депутатських груп);

4) для здійснення законопроєктної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання Верховною Радою України контрольної функції скликаються відповідно засідання комітетів (тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій) Верховної Ради України, які проводяться невідкладно, у тому числі в режимі відеоконференції, під час перерви у пленарному засіданні Верховної Ради України.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, Рада ухвалила в першому читанні зміни до Державного бюджету. “За” проголосували 266 нардепів. Серед ключових нововведень - збільшення витрат бюджету на 5,5 млрд грн.

Крім того, Рада призначила Василя Малюка на посаду голови СБУ, а Ігоря Клименка - на посаду голови МВС.

Також в Україні продовжили воєнний стан і термін проведення загальної мобілізації.