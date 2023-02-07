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Реалізація ключових пунктів судової реформи займе два-три роки, — Смирнов

Головна мета реформи — встановлення правого порядку у країні, зазначає представник ОП.

Реалізація ключових пунктів судової реформи займе два-три роки, — Смирнов
Андрій Смирнов
Фото: персслужба

Історичний період, в якому перебуває Україна, вимагає від влади інтенсифікувати проведення судової реформи. Ключові зміни мають відбутися за два-три роки. Про це в інтерв’ю LB.ua заявив Андрій Смирнов, заступник голови Офісу президента правових питань. 

“Ми налаштовані на максимально кардинальні і рішучі кроки. Ми хочемо, щоб у країні запанував правовий порядок. Ми хочемо, щоб у цій країні нарешті була правова визначеність. Ми хочемо, щоб у цій країні був Верховний Суд як суд права. Ми хочемо максимальної адаптації законодавства України до стандартів Євросоюзу. Ми хочемо багато чого”, - заявив Смирнов. 

За його словами, план реформи передбачає зокрема запровадження чіткого і прозорого конкурсного процесу відбору суддів Конституційного Суду; реорганізацію Верховного Суду; відновлення повноцінної роботи Вищої ради правосуддя та реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів; оптимізацію системи суддівського самоврядування; реорганізацію Державного судової адміністрації та ре формування юридичної освіти тощо. 

“Судова влада має прокинутися і зрештою зрозуміти, що більше не існуватиме в тих реаліях, у яких вона існувала і працювала до повномасштабного вторгнення. Багато людей після перемоги України повернуться додому, багато військових. І повірте, що їхні очікування доступності правосуддя, якості правосуддя і справедливих рішень будуть максимально високими. І я дуже переживаю за те, що методи вирішення або методи досягнення цієї справедливості будуть дуже сильно відрізнятися від тих, що були 2014 року, коли були так звані сміттєві люстрації тощо”, - зазначив чиновник. 

Нагадаємо, судова реформа передбачає реорганізацію роботи Верховного Суду, зокрема перегляд структури ВС та введення чітких правил для передачі справ до Верховного Суду.

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