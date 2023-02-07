Генпрокурор погодив відкриття справи щодо нардепа Халімона у справі про можливе незаконне збагачення

Мова йде про придбання маєтку вартістю 10,3 млн грн у Києві, який оформлений на співмешканку Халімона.

Генпрокурор Андрій Костін погодив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого незаконного збагачення народного депутата від партії «Слуга народу» Павла Халімона.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк.

«Так, до ЄРДР внесли відомості», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи погодив генпрокурор відповідне клопотання САП стосовно Халімона.

Синюк додав, що слідство за фактом можливого незаконного збагачення депутата ВР розпочалося 26 січня поточного року.

Зазначається, що раніше у САП повідомили, що відомство після публікації журналістського розслідування «Української правди» стосовно придбання маєтку вартістю 10,3 млн грн у Києві, який оформлений на співмешканку Халімона, звернулося до генпрокурора з приводу відкриття кримінального провадження за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в кінці січня Халімона після журналістського розслідування звільнили з посади голови чернігівського осередку "Слуги народу". Цей депутат не вперше став фігурантом журналістських розслідувань, але вперше це мало для нього політичні наслідки.