Досі залишаються неідентифікованими 143 тіла, виявлених у масовому похованні в Ізюмі

Молекулярно-генетична експертиза триває понад місяць, але цей термін може бути і більшим.

Сьогодні на трьох кладовищах Ізюма у Харківській області перепоховали 12 тіл. Слідчі продовжують встановлювати родичів людей, тіла яких виявили у вересні в масовому похованні. На сьогодні залишаються неідентифікованими 143 тіла.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Рідні звертаються до поліції з заявами про проведення ексгумацій тіл з місць стихійних поховань з метою фіксації факту смерті, як воєнного злочину, документального оформлення відповідно до вимог законодавства та перепоховання”, - йдеться у повідомленні.

Старша слідча Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Людмила Подбой пояснила, що молекулярно-генетична експертиза триває понад місяць. Але через велику кількість молекулярно-генетичних експертиз цей термін подовжується.

Тривалість експертиз обумовлена ще і складністю їх проведення, а також необхідністю в окремих випадках проводити повторні та порівняльні експертизи.

Зазначається, що переважна кількість людей загинули внаслідок масованих обстрілів з РСЗВ та авіаційних ударів.

Неіндентифіковані тіла зберігаються в судово-медичних закладах. Якщо їх особи так і не будуть встановлені, тіла будуть поховані на підставі Закону України “Про поховання та похорону справу”.

Особи, які вважають, що це можуть бути їх зникли безвісти родичі, можуть в будь-який час звернутись до Слідчого управління ГУ НП в Харківській області.

Нагадаємо, у Харківській області залишаються неідентифікованими ще понад 400 загиблих, які виявлені на звільнених від росіян територіях.