Очільниця Ради Європи озвучила варіанти створення спеціального трибуналу для Росії

За її словами, будь-який трибунал, який не створено Радою безпеки ООН, швидше за все, зіткнеться з критикою щодо його легітимності.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич надіслала урядам країн-членів документ щодо створення спеціального трибуналу для Росії через вторгнення в Україну.

Його також оприлюднили на сайті Ради Європи.

У документі Пейчинович-Бурич запропонувала варіанти створення такого трибуналу. За її словами, РЄ, яка складається зі 46 членів, має зіграти ключову роль у створенні реєстру для документування злочинів та збитків, завданих російською агресією.

На думку генсека, Рада Європи має хороші можливості для розробки такого реєстру, як-от прецендентну практику Європейського суду щодо прав людини та процесу нагляду за рішеннями ЄСПЛ.

Серед варіантів створення спеціального трибуналу - укладення багатосторонньої угоди між Україною та іншими зацікавленими державами відповідно до прецедентів Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу або Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу чи Міжнародного кримінального суду.

Інший варіант - створення спеціального трибуналу за угодою між Україною та міжнародною організацією, зокрема Організацією Об’єднаних Націй з її глобальним і, отже, найширшим охопленням. Такий крок є юридично можливим, але не виглядає багатообіцяючим через ймовірне використання Російською Федерацією свого права вето. Такий договір було б легше укласти, при цьому він набуває чинності швидше, аніж багатосторонній.

Третій варіант - гібридний трибунал, заснований на українському законодавстві та схвалений/підтриманий Генасамблеєю ООН. Схожі преденденти у світі вже були, як-от Надзвичайні палати у судах Камбоджі чи Спеціалізовані палати Косова або Надзвичайні африканські палати.

Пейчинович-Бурич зауважила, що перелічені варіанти можуть викликати дискусії щодо легітимності створення такого трибуналу, особливо, якщо він не буде створений Радбезом ООН. Крім того, поки триває війна, не можна розраховувати, що РФ прийме юрисдикцію створеного інституту.

Нагадаємо, у січні Європарламент ухвалив рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні.

Президент Латвії Егілс Левітс вважає, що для створення такого трибуналу потрібна лише політична воля міжнародної спільноти.