Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини
Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСвіт

​Чеська CEZ подала до суду на "Газпром" і вимагає компенсації за скорочення постачань газу

Компанія вимагає відшкодувати збиток розміром близько 1 мільярда крон.

​Чеська CEZ подала до суду на "Газпром" і вимагає компенсації за скорочення постачань газу
вагон-цистерна

Чеська енергетична група CEZ ініціювала позов проти російського газового монополіста "Газпром" у міжнародному арбітражному суді Женеви і вимагає компенсації за скорочення постачань газу в 2022 році.

Про це повідомляється на сайті групи.

"CEZ вимагає відшкодувати збиток розміром близько 1 мільярда крон ($45,2 млн), що виник у результаті значного недопостачання природного газу ТОВ "Газпром експорт" у 2022 році", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія купувала газ в основному через посередників, але також мала прямий контракт із "Газпромом" на невелику частину свого імпорту, який діяв до кінця 2022 року.

У вересні 2022 року CEZ почала імпортувати зріджений природний газ через новий LNG-термінал, який відкрили у Нідерландах.

Нагадаємо, в 2022 році експорт російського газу трубопроводом до Європи впав до пострадянського мінімуму. Падіння склало більше 45% за рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також