​Чеська CEZ подала до суду на "Газпром" і вимагає компенсації за скорочення постачань газу

Чеська енергетична група CEZ ініціювала позов проти російського газового монополіста "Газпром" у міжнародному арбітражному суді Женеви і вимагає компенсації за скорочення постачань газу в 2022 році.

Про це повідомляється на сайті групи.

"CEZ вимагає відшкодувати збиток розміром близько 1 мільярда крон ($45,2 млн), що виник у результаті значного недопостачання природного газу ТОВ "Газпром експорт" у 2022 році", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія купувала газ в основному через посередників, але також мала прямий контракт із "Газпромом" на невелику частину свого імпорту, який діяв до кінця 2022 року.

У вересні 2022 року CEZ почала імпортувати зріджений природний газ через новий LNG-термінал, який відкрили у Нідерландах.

Нагадаємо, в 2022 році експорт російського газу трубопроводом до Європи впав до пострадянського мінімуму. Падіння склало більше 45% за рік.