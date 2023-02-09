У Білорусі ще двох "рейкових партизанів" засудили до 14 і 16 років колонії

У Білорусі Гомельський обласний суд засудив двох "рейкових партизанів" із Мозиря, 45-річного Юрія Сельвіча та 34-річного Сергія Плешкуна, до 14 і 16 років колонії посиленого режиму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на правозахисну організацію "Вясна".

Чоловіків визнали винними за сімома статтями Кримінального кодексу Білорусі: незаконне виготовлення предметів, що дія яких ґрунтується на використанні горючих речовин; терористичний акт; організація дій, що грубо порушують громадський порядок; виведення з ладу транспортного засобу або шляхів сполучення; псування майна; розпалювання ворожнечі; створення екстремістського формування.

Як стверджувала сторона обвинувачення, з серпня 2020 року до лютого 2022 року Плешкун і Сельвіч купили компоненти для виготовлення "коктейлів Молотова" і вибухівки, які вони нібито хотіли використати для вчинення "акту тероризму" і для "нападу на споруди, установи, транспортні засоби, а також працівників правоохоронних органів".

Плешкун, за версією слідства, опублікував у телеграм-каналі відео з коментарями про дату і час переміщення військової техніки, воєнізованих підрозділів і військовослужбовців "з метою здійснення екстремістської діяльності". Після чого під’їхав до одного з підприємств Мозирського району і дорожнього знаку, де "наніс фарбою на паркан і знак цинічні малюнки і написи, в яких дав негативну оцінку жителям іноземної держави".

Як пише "Вясна", Плешкун і Сельвіч познайомилися один з одним у 2020 році під час білоруських протестів через результати президентських виборів. Про їхнє затримання стало відомо у березні 2022 року.

Нагадаємо, раніше у Білорусі вже виносили вироки "рейковим партизанам" з інших міст. Так, Гомельський обласний суд призначив Дмитру Равічу 22 роки колонії посиленого режиму, Денису Дікуну – 23 роки, а Олегу Молчанову – 21 рік колонії.

Слідство стверджувало, що всі троє "підпалили релейну шафу з обладнанням", чим завдали збитків на суму понад 55 тисяч білоруських рублів (близько 20 тисяч доларів).

Як відомо, Білорусь не є прямим учасником війни Росії проти України, але вона сприяє діям російських окупантів, зокрема, - надає матеріально-технічну підтримку для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію. Рух "рейкових партизанів" з’явився в Білорусі на початку березня 2022 року і мав на меті зірвати графік пересування російських військ територією Білорусі.