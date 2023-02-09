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Міністр оборони Литви відвідав Україну

Міністри оборони Литви та України зустрілись на півдні нашої держави. 

Міністр оборони Литви відвідав Україну
Фото: Олексій Резніков

Вчора, 8 лютого, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав Україну. 

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністри оборонних відомств Литви та України зустрілись на півдні нашої держави. 

“Він був першим з міністрів оборони, який завітав до нас під час великомасштабної війни ще в березні минулого року”, - нагадав Резніков.

Міністр додав, що під час цієї зустрічі сторони узгодили подальші кроки для перемоги над країною-терористом.

Як раніше повідомлялось, президент Литви Гітанас Науседа наполягає, що країни НАТО повинні припинити проводити червоні лінії та поставити Україні необхідну зброю.

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