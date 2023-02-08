В очікуванні інспекції перебувають 117 суден з українським зерном

Кораблі із українським зерном продовжують стояти в черзі на перевірку інспекцією.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

“З початку 2023 року середня кількість інспекцій становить 2,5 судна за добу проти 3,5 судна у грудні 2022 року. Наразі в очікуванні черги перебуває 117 суден з українським збіжжям”, - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що кожна доба простою приносить збитки аграріям, оскільки призводить до падіння закупівельної ціни.

Через це на засіданні Координаційної ради з питань логістики в сільському господарстві обговорили зміну правил формування черги для проходження інспекцій суден у Босфорі. Також торкнулись питання збільшення їх тоннажності та планування роботи морських терміналів і операторів.

Учасники наради запропонували збільшити мінімальну тоннажність суден до 25 тис. тонн, а також запровадити довгострокове планування роботи терміналів і операторів.

Було прийнято рішення провести позачергове засідання Координаційної ради 9 лютого.

Також представники аграрних асоціацій висловилися проти заборони Укрзалізниці щодо використання приватних напіввагонів для перевезення зерна.

Учасники ринку наголосили, що логістичні витрати на перевезення зерна залишаються надто високими та негативно впливають на спроможність аграріїв проводити посівну зернових культур у 2023 році.

Крім того, вони ініціювали перегляд встановленого мінімального рівня ціни 2 795 грн/добу на голландських аукціонах на послуги використання зерновозів Укрзалізниці та збільшення швидкості руху вантажних вагонів, зокрема зерновозів.

Нагаадааємо, 5,5 млн тонн зернових, олійних культур та продуктів їхньої переробки експортувала Україна за січень цього року.