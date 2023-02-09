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Кредитний ризик й надалі залишається найбільшою загрозою для банківського сектору, – Андрій Пишний

Втрати кредитного портфелю банків через війну НБУ оцінює на рівні щонайменше 30%.

Кредитний ризик й надалі залишається найбільшою загрозою для банківського сектору, – Андрій Пишний
Фото: Макс Требухов

Кредитний ризик й надалі залишається найбільшою загрозою для банківського сектору, вважає Голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Наразі ми бачимо, що за 2022 рік цей ризик змусив сформувати резерви на суму понад 100 мільярдів гривень – це понад 12% кредитного портфеля. Загалом наші оцінки передбачають втрати кредитного портфелю у зв'язку із наслідками війни на рівні щонайменше 30%. Це суттєво»,  – прокоментував Голова НБУ в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua.

За його словами, наскільки ця гіпотеза відповідає дійсності, стане зрозуміло за результатами проведення діагностики банківської системи, яку регулятор планує розпочати у другому кварталі цього року.

«Наскільки ця оцінка сформує запит на додаткову капіталізацію, з’ясуємо приблизно під кінець 2023 року. І тоді ми зустрінемось з акціонерами, і вибудуємо план реструктуризації і докапіталізації банків на декілька років з розумінням ситуації», – повідомив Андрій Пишний.

Національний банк поряд з оцінкою якості кредитних портфелів і активів також оцінить життєздатність бізнес-моделі банків.

Нагадаємо, за 10 місяців прибуток українських банків впав у п'ять разів.

Днями НБУ відніс до категорії неплатоспроможних “Банк Форвард”.

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